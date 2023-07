Arraiá do Jd. Noroeste

Na praça do Bairro Jardim Noroeste em frente ao Cras acontece no dia 22 de julho, sábado o 1º Arraiá do Jardim Noroeste , uma promoção da Associação dos Moradores e que contará com diversas atrações.

Estão sendo convidados moradores do bairro bem como qualquer pessoa que desejar participar das festividades. A festa terá início as 17 horas.