Suspeito de matar amigo de infância se apresenta à polícia e presta depoimento

O suspeito de matar o amigo de infância na noite do dia 23, em uma praça pública no bairro Universitário II, se apresentou à polícia nesta quarta-feira (27). O homem foi à delegacia acompanhado da advogada e alegou ter sido agredido pelo amigo de infância.

Por não haver mandato de prisão e nem flagrante do homicídio, o suspeito foi liberado. Além disso, por ter se apresentado com uma advogada, não será efetuado um pedido de prisão nesse momento.

Dessa forma, o rapaz passou por exame de corpo de delito para confirmar as supostas agressões e foi liberado.

O caso

Rodiney da Costa Rodrigues, de 31 anos, foi morto na noite de sábado (23) a tiros em uma praça pública no bairro Universitário II, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido por populares para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Guaicurus mas não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima e o autor bebiam na praça do bairro quando iniciaram uma discussão. Neste momento o suspeito teria saído do local e retornado com um revólver. Ele efetuou dois disparos, que atingiu Rodiney nas costas e no peito. Ele não resistiu aos ferimento, vindo a óbito na UPA Guaicurus.

O suspeito fugiu do local, provavelmente pilotando uma motocicleta. No momento dos disparos, aproximadamente 100 pessoas estavam na praça. Após ouvirem os tiros se iniciou uma movimentação, com pessoas empreendendo fuga do local. Devido a correria, o local não pode ser preservado para perícia.

A praça onde ocorreu o crime é conhecida na região por jogos de futebol. Nas proximidades há uma escola estadual, o que deixa o local com diversas crianças. Testemunhas afirmam que após os jogos muitas pessoas se reúnem na região para consumirem bebidas alcóolicas.

