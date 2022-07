FIEMS traz ministro do TSE a capital

Ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Carlos Bastide Horbach ministrará a palestra “Perspectivas para as eleições 2022”, na capital nesta sexta-feira (29), a convite da FIEMS. O advogado do TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), Daniel Castro.

O evento será realizado no auditório do Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS) com objetivo de abordar reflexões acerca das eleições 2022 frente à realidade contemporânea, como as principais alterações na jurisprudência e na lei eleitoral, o combate à desinformação e a importância da justiça eleitoral.

Segundo o convidado Daniel Castro, o evento é de extrema importância para esclarecer a sociedade em geral sobre o processo eleitoral e as eleições deste ano. “Além de propiciar um espaço fecundo para o debate acerca do aprimoramento do direito eleitoral e político brasileiro”, afirmou.