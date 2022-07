Estado de saúde de um dos motociclistas em acidente na Gury Marques é estável

É considerado estável o estado de saúde do motociclista de 19 anos, que se envolveu em um acidente ocorrido no último dia 12 de julho na Avenida Gury Marques, em Campo Grande. O jovem estava conduzindo uma moto Honda CBX 250 quando houve o acidente com outra motocicleta, conduzida por um homem de 32 anos.

O jovem teve um trauma na perna esquerda e nas duas mãos. Durante atendimento hospitalar, precisou realizar uma cirurgia no joelho e permaneceu internado na enfermaria da Santa Casa.

Atualmente, o condutor da motocicleta de 19 anos está aguardando uma nova cirurgia pelo setor de ortopedia do hospital. O jovem está consciente, orientado e respira sem a ajuda de aparelhos. Sobre o outro motociclista, de 39 anos ainda não se tem informações sobre seu estado de saúde.

Acidente – Um acidente grave foi registrado na avenida Gury Marques, quase esquina com a avenida Oswaldo Aranha, envolvendo duas motocicletas.

Segundo informações iniciais, um dos motociclistas teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu no meio fio da avenida e perdeu o controle da motocicleta, batendo em outra moto que estava trafegando na área.

Com o impacto, o condutor que tentou fazer a ultrapassagem, foi arremessado para o canteiro, e bateu em um poste de energia elétrica. Destroços das motocicletas ficaram espalhados na avenida e uma das motocicletas ficou destruída, com a parte dianteira destruída.

