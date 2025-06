Imagem de Nossa Senhora de Fátima permanece intacta após incêndio destruir casa em Campo Grande

Detalhe religioso entre os destroços é visto como sinal de esperança por líderes católicos. Moradores não estavam no imóvel no momento do fogo

Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima chamou a atenção do Corpo de Bombeiros durante o combate ao incêndio que destruiu uma residência no bairro Tijuca, em Campo Grande, na tarde da última sexta-feira (13). O fogo consumiu todos os cinco cômodos da casa, mas a fotografia religiosa, encontrada em um dos cantos, permaneceu intacta. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência estava vazia no momento do incêndio, que foi controlado após o uso de cerca de 7 mil litros de água. O proprietário do imóvel, Vidal, de 63 anos, relatou à nossa equipe que a inquilina havia saído para almoçar na casa da irmã e teria deixado uma vela acesa, provável causa do incêndio.

Para líderes católicos, o fato de a imagem ter resistido às chamas representa um sinal de fé e esperança. O padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião e responsável pela Capela do Milagre, destacou o simbolismo. “Para mim é um grande sinal da presença da Mãe de Deus nesse mundo tão conturbado. Em momentos de destruição, em meio aos destroços, aparece uma imagem de Nossa Senhora. Ela quer dizer que está presente conosco, em nossos sofrimentos e em nossa vida. Como Mãe amorosa, nos acompanha com seu carinho maternal. Não estamos sós! Nossa Senhora caminha conosco. Por fim, o Imaculado Coração triunfará”, afirmou.

O reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padre Reginaldo Padilha, também comentou o episódio. “Não é fácil ver um sonho sendo destruído. Essa família certamente construiu a casa com muito amor e trabalho. A imagem de Nossa Senhora de Fátima entre os destroços é um sinal de esperança para que essa família possa reconstruir sua vida e seu lar com ajuda da fé e da solidariedade. Vale lembrar que o dia 13 de junho marca a segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima em 1917”, disse.

Vidal lamentou o ocorrido. “É uma pena. A inquilina tinha muitas coisas e perdeu tudo. Deixou uma vela acesa e foi almoçar na irmã dela”, contou. Sobre os prejuízos, afirmou: “A casa já estava em más condições. Nem consigo calcular muito um prejuízo. Agora estamos pensando em vender o terreno futuramente. Valorizou bastante a região com o tempo”. O terreno abriga ainda outras duas casas alugadas nos fundos.

Suelen Morales

