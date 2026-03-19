Exército instala passadeira flutuante sobre o Rio do Peixe para facilitar travessia de moradores em Rio Negro

Estrutura foi lançada pelo batalhão de engenharia e deve auxiliar moradores e estudantes que cruzam o rio diariamente na região

Militares do 9º Batalhão de Engenharia de Combate realizaram o lançamento de uma passadeira flutuante sobre o Rio do Peixe para facilitar a travessia de moradores e estudantes que precisam cruzar o curso d’água diariamente em Rio Negro.

A estrutura foi instalada durante operação conduzida pelo batalhão, com coordenação do 3º Grupamento de Engenharia, em apoio à população da cidade e de comunidades próximas.

Segundo o Exército Brasileiro, a passadeira flutuante tem como objetivo garantir uma travessia mais segura e rápida para quem depende do acesso entre as margens do rio para atividades do dia a dia, como deslocamento para escolas, trabalho e serviços.

Durante a operação, militares realizaram o transporte, montagem e posicionamento da estrutura sobre o rio. O equipamento funciona como uma ponte provisória, permitindo a passagem de pedestres enquanto outras alternativas de acesso não estão disponíveis.

A iniciativa integra ações de apoio do Exército a comunidades da região, principalmente em locais onde a travessia de rios representa dificuldade para a população local.

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