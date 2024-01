Suspeito de incendiar residência com crianças é morto em confronto com a polícia

Suspeito de incendiar uma residência com duas crianças no imóvel, no final do ano passado, Lucas Cáceres Kempener, 24, foi morto em confronto com a polícia, na manhã desta quarta-feira (24), em Sidrolândia, a aproximadamente 64 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) foi até uma oficina mecânica onde Lucas estava e, segundo a polícia, o suspeito reagiu com tiros, o que culminou no confronto, seguido da morte.

Entenda o caso

Na madrugada do dia 08/12/2023, a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia recebeu a informação de que uma casa teria sido incendiada e duas crianças (de 5 e 11 anos) estariam feridas com lesões graves.

Após o incêndio, as crianças foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa da Capital, onde foram constatadas queimaduras de 3º e 4º grau, além de traumatismo craniano, conforme informações da nota da Polícia Civil.

Relatos indicam que o suspeito invadiu a residência por três vezes, cometendo atos de extrema crueldade, como o assassinato do cachorro das vítimas.

Ainda conforme a Polícia Civil, a mãe das crianças informou que o rapaz armazenava vídeos de pornografia infantil, motivo do término do relacionamento.

Existem suspeitas de que a criança, de 11 anos, tenha sido vítima de estupro. Ela ainda sofreu queimaduras em cerca de 70% do corpo.

A mãe também informou que o investigado já havia lhe ameaçado de morte. Registro policial aponta que ele tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo.

