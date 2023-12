Irmãs de 11 e 5 anos ficam gravemente queimadas após incêndio criminoso

Duas irmãs, de 11 e cinco anos, tiveram queimaduras graves após um incêndio em casa, na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro São Bento, em Sidrolândia, município a 64 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso.

Segundo informações do portal Sidrolândia News, uma vizinha teria sido responsável por acionar a equipe de resgate para as crianças. A mãe das meninas estava trabalhando no momento do incêndio e elas estavam sozinhas. A mãe relatou que não tinha condições de deixá-las com alguém, mas que a havia câmaras de segurança dentro da casa e a filha mais velha possuia celular caso precisasse pedir ajuda.

Na hora do fogo, a menina mais velha estava na sala. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, as vítimas já haviam sido resgatadas e encaminhadas para o hospital municipal, em estado gravíssimo. Devido ao estado de saúde, ambas foram transferidas para a Santa Casa de Campo Grande.

A vizinha que acionou o resgate relatou que viu um homem, de aproximadamente 1,90, vestindo short e camiseta branca, saindo do terreno da residência em uma motocicleta Honda vermelha, informando que ia buscar ajuda, indo em direção desconhecida.

A mãe das meninas suspeita que o incêndio tenha sido provocado pelo ex-marido, que já a ameaçou várias vezes após o fim do relacionamento. A polícia localizou o suspeito, que ao ser abordado pela polícia estava embriagado, e alega que teria saído de um show por volta das 23h30, passado pelo local do crime, mas negou envolvimento.

A Polícia Militar conduziu o acusado e a motocicleta para a Delegacia de Polícia de Sidrolândia para os devidos procedimentos e início das investigações sobre a autoria ou não do incêndio que resultou nas graves queimaduras das crianças.

A Santa Casa de Campo Grande emitiu comunicado informando que a família prefere não divulgar informações sobre o estado de saúde das crianças.