Suspeito de importunar mulheres provoca acidente e deixa pai e filha feridos em Campo Grande

Um jovem de 20 anos, suspeito de importunação sexual, provocou um acidente que deixou um homem e a filha dele, de 15 anos, feridos na noite desta terça-feira (18), no bairro Caiçara, em Campo Grande. A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

De acordo com o boletim registrado pelas equipes, o rapaz, identificado apenas como Luiz, teria abordado e assustado duas mulheres, que buscaram ajuda com um morador próximo. Ao perceber que seria denunciado, ele entrou em um Honda Fit prata e fugiu em alta velocidade.

Durante a fuga, o suspeito bateu em uma motocicleta Yamaha Factor, deixando pai e filha machucados. As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram levadas para a Santa Casa. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão no cruzamento das ruas Rocha Pombo e Vila Lobos.

Nas imagens, o veículo aparece atingindo a moto e, após alguns metros, parando no meio da via. Uma picape se aproxima e o motorista faz o retorno. O suspeito desce do carro com as mãos erguidas, se abaixa após ordem do morador e é contido até a chegada da Polícia Militar.

O teste de bafômetro realizado pelos policiais apontou resultado zero. O procedimento de trânsito foi registrado pela PM, enquanto a suspeita de importunação sexual foi encaminhada à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o jovem acabou autuado em flagrante. A Polícia Civil continua investigando o caso.