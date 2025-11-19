Corpo é encontrado em cova rasa no Residencial Mário Covas, em Campo Grande

Na manhã desta quarta-feira (19), um corpo ainda não identificado foi descoberto dentro de uma cova rasa no Residencial Mário Covas, em Campo Grande. A polícia foi acionada depois que uma pessoa que passava pelo local percebeu parte do corpo exposta e suspeitou da recente movimentação de terra.

O ponto onde o cadáver foi encontrado fica em uma área de mata próxima a um conjunto de apartamentos. De acordo com a Polícia Militar, a vítima possui uma tatuagem no pescoço, mas o rosto está irreconhecível, o que impede a identificação imediata e até mesmo a confirmação do sexo.

Equipes da perícia estiveram no local para coletar vestígios que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a vítima. A investigação segue em andamento.