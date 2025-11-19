Sul-mato-grossenses movimentarão mais de R$ 5,2 bilhões com o 13º salário em 2025

Recursos também influenciam participação do Estado no PIB e crescimento do mercado formal

Mesmo com o pagamento parcial antecipado a alguns grupos ao longo do ano, o 13º salário injetará R$ 5,2 bilhões na economia de Mato Grosso do Sul até o final de 2025. O valor representa um crescimento de 22,4% em relação ao ano passado, ou R$ 953,5 milhões a mais, movimentando tanto o mercado formal quanto os benefícios previdenciários.

Do total, R$ 3,9 bilhões são destinados aos trabalhadores do mercado formal — público e privado — e R$ 1,28 bilhão aos aposentados e pensionistas. O número de beneficiários também aumentou, chegando a 1.287.100 pessoas, um crescimento de 6,2% em relação a 2024. Entre os trabalhadores formais, o contingente subiu 4,5%, totalizando 893.441 assalariados.

O crescimento do 13º salário em Mato Grosso do Sul também reflete diretamente na participação do Estado no PIB brasileiro: passou de 1,58% em 2024 para 1,65% neste ano. Já em relação ao PIB estadual, a participação subiu de 2,3% para 2,5%.

Entre os aposentados e pensionistas, o número de beneficiários do Regime Geral do INSS cresceu 10,5%, chegando a 393.659 pessoas, com valor médio de R$ 1.671,62 — aumento de 6% em relação ao ano passado. Já os servidores públicos estaduais e municipais representam aproximadamente metade do total destinado a este grupo.

Outro dado que chama atenção é a redução no número de empregados domésticos com carteira assinada, que caiu de 27 mil em 2024 para 21 mil em 2025, representando 1,6% do total de beneficiários.

O levantamento foi elaborado pelo DIEESE a partir de dados do MTE (RAIS e Caged), PNAD-IBGE, Ministério da Previdência e Secretaria do Tesouro Nacional.

Por Djeneffer Cordoba