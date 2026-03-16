Suspeito de homicídio em Deodápolis é preso em menos de 48 horas na zona rural

Vítima de 40 anos foi morta a facadas; suspeito de 23 anos foi localizado na zona rural e indiciado por homicídio qualificado

Na manhã desta segunda-feira (16), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Deodápolis, prendeu o suspeito de cometer um homicídio no município, menos de 48 horas após o crime.

O crime aconteceu na madrugada de sábado (14) e vitimou Josimar Santos Pereira, de 40 anos, que foi atingido por golpes de faca desferidos pelo homem de 23 anos. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Cristo Rei, mas não resistiu aos ferimentos.

Após diligências intensas e trabalho investigativo contínuo, a equipe da Polícia Civil localizou o autor escondido na zona rural do município, no distrito de Vila União. A prisão foi cumprida em cumprimento a decisão judicial, atendendo à representação formulada pela autoridade policial durante as investigações.

O suspeito foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. A Polícia Civil destacou que a motivação detalhada do crime e outros elementos que levaram à sua prática ainda estão sendo apurados, enquanto as investigações seguem para o completo esclarecimento dos fatos.

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