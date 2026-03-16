Suspeito de homicídio em Corumbá se entrega à polícia após prisão preventiva

Vítima de 23 anos foi morta a facadas; autor de 28 anos se apresentou espontaneamente à 1ª Delegacia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá, esclareceu o homicídio de Lucas Souto Julião, de 23 anos, ocorrido na madrugada de sexta-feira (13), no bairro Maria Leite.

A vítima foi atingida por um golpe de faca no tórax por volta de 1h30, nas proximidades de um bar na esquina das ruas Barão de Melgaço e Ricardo Franco. Apesar de ter sido socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, não resistiu aos ferimentos.

Após o registro do crime, a equipe policial iniciou as investigações, ouvindo testemunhas presentes no local. Pela manhã, os investigadores retornaram à cena para analisar imagens de câmeras de segurança e coletar novos depoimentos, conseguindo rapidamente identificar o autor do homicídio.

Durante o dia, foram verificados possíveis esconderijos do suspeito, incluindo sua residência e locais ligados ao comércio de entorpecentes, mas ele não foi localizado naquele momento.

Com base nas informações levantadas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito de 28 anos, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Nesta segunda-feira (16), o suspeito se apresentou espontaneamente à 1ª Delegacia. Como havia mandado de prisão ativo, a ordem judicial foi cumprida imediatamente. Ele foi interrogado e optou por permanecer em silêncio, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que, em 2026, todos os seis homicídios consumados registrados nos municípios de Corumbá e Ladário foram esclarecidos, com a identificação e prisão dos autores, evidenciando o compromisso da instituição com respostas rápidas a crimes graves e com a segurança da população.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.