Polícia prende mandante de crime praticado no Lajeado e outro envolvido é procurado em Campo Gran de

Jovem foi morto a tiros enquanto tomava tereré em frente de casa no Parque do Lageado; atirador invadiu residência e disparou contra familiares antes de fugir

Nesta segunda-feira (16), um homem de 21 anos foi preso em Campo Grande suspeito de mandar matar um jovem de 20 anos por causa de uma dívida de R$ 600. O crime ocorreu na noite de 30 de janeiro, no Bairro Parque do Lageado.

De acordo com as investigações, a vítima, Luiz Henrique Souza da Silva, estava sentada em frente à casa onde morava, tomando tereré, quando foi surpreendida por um homem armado. O atirador se aproximou e efetuou vários disparos contra a cabeça e o tórax do rapaz, que morreu no local.

Após os tiros, o autor entrou na residência e disparou em direção à sogra da vítima e a duas crianças que estavam na sala. As três conseguiram se esconder atrás de um sofá e não foram atingidas.

As apurações apontaram que o assassinato teria sido motivado por uma dívida contraída pela vítima em uma conveniência, referente ao consumo de narguilé e bebidas alcoólicas. O estabelecimento pertence ao homem apontado como mandante do crime.

Segundo a investigação, o autor dos disparos é o jovem Mário Márcio de Freitas Lemes Fialho, de 19 anos. Ele também frequentava a conveniência e teria uma dívida no local, que teria sido quitada após a execução do homicídio.

Com base nas provas reunidas durante o inquérito, a Justiça autorizou a prisão temporária dos envolvidos. O suspeito de ser o mandante foi localizado e preso nesta segunda-feira, enquanto o executor dos disparos segue foragido.

Informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone (67) 99217-1527.

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