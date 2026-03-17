Chuva atinge todas as regiões e temperaturas chegam a 33°C nesta terça-feira em MS

Campo Grande marca até 30°C; Três Lagoas e Anaurilândia podem alcançar 33°C

A terça-feira (17) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de pancadas de chuva em todas as regiões do Estado, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Na região do Pantanal, Corumbá e Aquidauana terão temperaturas entre 25°C e 33°C, com previsão de chuva ao longo do dia. Em Porto Murtinho, os termômetros variam de 26°C a 33°C, também com instabilidade.

No Norte, Coxim registra mínima de 23°C e máxima de 30°C. Camapuã deve marcar entre 21°C e 30°C, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas isoladas.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C e a máxima chega a 30°C, com aumento de nebulosidade e chance de chuva. Já em Dourados, os termômetros variam entre 22°C e 31°C, também com previsão de pancadas.

Na região Leste, Três Lagoas e Anaurilândia podem atingir 33°C, com mínimas de 23°C e 24°C, respectivamente. Em Paranaíba, a variação fica entre 22°C e 30°C.

No Sul do Estado, Ponta Porã terá mínima de 22°C e máxima de 27°C. Iguatemi registra entre 22°C e 29°C, com previsão de chuva nas duas cidades.

A tendência é de pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos isolados ao longo do dia.

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