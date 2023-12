Suspeito de homicídio e tentativa de homicídio se entrega na delegacia em Casa Verde

Suspeito de homicídio e tentativa de homicídio no último fim de semana, um homem de 37 anos, vulgo Paulinho, se apresentou para as autoridades alegando legítima defesa ao lado do seu advogado na delegacia em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Segundo o Jornal da Nova, Paulinho é o principal suspeito do crime que levou a morte de Cleyton Luiz dos Santos, e lesionou Mayke Leandro Veloso Barbosa. Aos policiais, ele alegou que Cleyton e Mayke agrediram sua esposa e também queriam agredi-lo.

Paulo a todo o momento disse que só falaria ao delegado, mas respondeu algumas perguntas. “Não tinha a intensão de matar, só me defendi”, disse Paulo Cesar caminhando para a Delegacia de Polícia finalizando que utilizou uma faca.

O advogado Tiago Pinheiro também disse que o cliente alegou legítima defesa e o fato de agressão contra a esposa não confirma, mas que foi para defender a própria vida.

Dia do crime

No último sábado (2), em frente a um bar, houve uma discussão entre as vítimas esfaqueadas e o suspeito. Após o crime, o autor fugiu tomando rumo ignorado. Cleitinho foi socorrido por uma ambulância do município, mas morreu antes de chegar a uma unidade hospitalar.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar socorreu Mayke Leandro até o pronto socorro do Hospital Regional, após ser medicado, foi liberado e preso devido um mandado de prisão.

