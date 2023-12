Operação policial impede envio de ônibus roubado para a Bolívia em Ladário 

Na última quinta-feira, 03 de dezembro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ladário-MS, em uma ação conjunta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, conseguiu frustrar uma tentativa de envio de um ônibus roubado de Goiás para a Bolívia. O indivíduo responsável pela ação criminosa foi preso em flagrante por receptação, e durante o interrogatório, optou por manter-se em silêncio.

A operação teve início após as autoridades receberem informações sobre o roubo do veículo, desencadeando uma série de diligências por parte dos policiais civis da Delegacia de Ladário. Os agentes lograram êxito ao localizar o suspeito, identificado como B.H.P.P., um homem de 35 anos, na rua Corumbá, com Avenida 14 de março, na cidade de Ladário.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram a chave do ônibus, além de um bilhete que indicava possíveis rotas da cidade de Goiás até Corumbá. A detenção do suspeito ocorreu sem incidentes, e ele foi encaminhado para o plantão da 1ª Delegacia de Corumbá-MS, onde o flagrante foi formalizado. A investigação seguirá para elucidar todos os detalhes da dinâmica do crime.

A Polícia Civil destaca a importância do combate contínuo e firme contra o crime, ressaltando que a colaboração da população é fundamental. O disque-denúncia da Delegacia de Ladário está disponível através do telefone (67) 3226-1090, com a garantia do sigilo da identidade e do número telefônico dos denunciantes.

