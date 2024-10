Suspeito de homicídio e esfaqueamento é preso pela DHPP em Campo Grande

A DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e Proteção à Pessoa) prendeu nesta sexta-feira (18), o suspeito de envolvimento no assassinato de Elisangela Arce Correa, de 44 anos, e no esfaqueamento do ex-namorado dela, Valdeci Soares da Silva, de 42 anos. O crime, ocorrido no final de setembro, teria sido motivado por uma dívida relacionada à compra de uma motocicleta.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o suspeito foi localizado em uma residência no Jardim Tarumã, em Campo Grande. Ele será ouvido pela polícia na manhã deste sábado (19). Outro suspeito de participação no crime, foi preso no dia anterior, enquanto um terceiro envolvido continua foragido.

O homicídio aconteceu na madrugada do dia 29 de setembro, no bairro Jardim Los Angeles. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o portão da residência aberto e uma grande quantidade de sangue no quintal. A equipe entrou na casa e avistou Valdeci pela janela, gravemente ferido, pedindo ajuda e relatando que sua ex-companheira havia sido assassinada.

Segundo o relato de Valdeci à polícia, dois homens teriam matado Elisangela e tentado matá-lo também. No entanto, ele não informou o motivo do ataque naquele momento. O corpo de Elisangela apresentava diversas lesões: quatro marcas de defesa nos braços, uma no queixo, quatro nas costas e três no tórax.

A porta da casa estava trancada e bloqueada por um sofá, possivelmente colocado pelos agressores para impedir a entrada de terceiros. Valdeci foi socorrido e encaminhado à Santa Casa com ferimentos graves. Após passar por tratamento, ele recebeu alta no dia 3 de outubro.

A investigação do caso segue em andamento, com buscas pelo foragido, que é considerado peça-chave para o esclarecimento completo dos fatos.

