Adolescente discute com a tia, atira contra ela e é preso por tentativa de feminicídio em Aquidauan

Adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta sexta-feira (18), em Aquidauana, distante 141 quilômetros de Campo Grande, após tentar matar a tia com um tiro durante discussão. A apreensão foi realizada por equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Conforme informações, o jovem discutiu com a mulher pelo telefone. Após desligar a ligação, o adolescente foi até a casa da vítima, que estava na cozinha e efetuou um disparo de arma de fogo em direção a ela.

Entretanto, o tiro falhou e o autor, novamente, tentou atirar contra a vítima. Desta vez, o disparo foi efetuado, mas a mulher não estava mais no cômodo. Com isso, a bala atingiu a parede da residência. Em seguida, o menino fugiu, mas foi localizado pelas equipes policiais.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e o menor de idade está à disposição da Justiça.

