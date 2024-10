Ator e cantor Begèt de Lucena apresenta melhora após ser esfaqueado no Centro de Campo Grande

Uma semana após sofrer uma agressão violenta no Centro de Campo Grande, o ator e cantor Begèt de Lucena, de 36 anos, apresentou uma significativa melhora em seu quadro clínico. Ele foi extubado, termo utilizado na medicina para a remoção dos aparelhos de respiração mecânica, e já está se recuperando na enfermaria. A informação foi confirmada por amigos e familiares na noite de sexta-feira (18).

“Ele está bem, ainda internado, mas vai para o quarto ainda hoje. Já está extubado na enfermaria, se recuperando”, revelou uma fonte próxima à família. Begèt foi esfaqueado quatro vezes na madrugada da última sexta-feira (11), próximo a um bar localizado na Rua General Melo, na região central de Campo Grande. Socorrido por amigos, ele passou por uma cirurgia na manhã de sábado (12).

Uma câmera de segurança nas proximidades do local registrou o momento da agressão, onde é possível ver que Begèt é cercado por quatro rapazes, que iniciam o ataque com socos e chutes, até que o cantor cai no chão. Um dos agressores, usando calça jeans e camiseta branca, se abaixa e atinge Begèt nas costas, aparentemente desferindo as facadas.

Mesmo gravemente ferido, o artista consegue se levantar e tenta correr em direção ao bar. No entanto, é novamente derrubado pelo grupo, que continua as agressões. Outras duas pessoas se juntam ao ataque. Nas imagens, também é possível ver o momento em que uma amiga de Begèt se aproxima para socorrê-lo, levando-o para um carro e buscando ajuda.

A Polícia Civil ainda não identificou os agressores e as investigações seguem em andamento. As imagens de segurança devem ser usadas como parte das investigações para auxiliar na identificação dos envolvidos. Begèt de Lucena segue em recuperação e, embora ainda esteja hospitalizado, a melhora em seu quadro clínico traz alívio para seus familiares, amigos e fãs, que aguardam por justiça.

