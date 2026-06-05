Suspeito de homicídio e comparsa morrem durante operação do Choque em Rio Verde de MT

Foto: reprodução/BPMChoque
Foto: reprodução/BPMChoque

Dois homens morreram na manhã dessa quinta-feira (4) durante uma ação do BPMChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar) em Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram identificadas como Carlos Daniel Ferreira Mendes, de 25 anos, conhecido pelo apelido de “Clone”, e Antonio Carlos da Cruz Rocha, de 28 anos. Segundo a Polícia Militar, Carlos era procurado pela Justiça e investigado por homicídio e tentativa de homicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes policiais receberam informações sobre o paradeiro de Carlos e seguiram até uma residência localizada na Vila Nilva de Farias para cumprir um mandado de prisão. Os militares afirmam que encontraram o suspeito do lado de fora do imóvel e se identificaram, ordenando que ele se rendesse. No entanto, ele teria corrido para dentro da casa, levando os policiais a entrarem no terreno para efetuar a captura.

Ainda de acordo com a versão apresentada pela corporação, durante a aproximação da residência, um homem que estava na sala efetuou disparos contra os policiais. Houve reação da equipe, e o suspeito foi baleado. Na sequência, durante buscas nos demais cômodos, Carlos teria sido encontrado em um quarto portando um revólver. Conforme o registro policial, ele também apontou a arma para os agentes e acabou atingido durante a intervenção.

Os dois homens receberam atendimento pré-hospitalar e foram encaminhados ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, mas não resistiram aos ferimentos. Durante a ocorrência, uma mulher foi encontrada no quintal da residência com ferimentos leves. Ela foi atendida e encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos como testemunha. No imóvel, os policiais apreenderam dois revólveres e 784 gramas de maconha, distribuídas em 22 porções e um tablete.

A ação integrou a Operação Divisas, realizada por equipes do BPMChoque, do 5º Batalhão da Polícia Militar e da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado). Segundo a Polícia Militar, Carlos e Antonio teriam ligação com uma organização criminosa que atua em Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado com ocorrências relacionadas à tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública, tráfico de drogas e organização criminosa. Com as duas mortes registradas nesta quinta-feira, o Estado alcança 54 casos classificados como mortes decorrentes de intervenção de agentes do Estado em 2026.

 

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