Queda de cama mata criança de 1 ano em assentamento de Santa Rita do Pardo

Uma criança de apenas 1 ano morreu na tarde dessa quinta-feira (4) após sofrer uma queda dentro de casa no Assentamento Avaré, zona rural de Santa Rita do Pardo, município localizado a 245 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações preliminares, os pais tentaram socorrer o menino até a área urbana da cidade, mas ele não resistiu e morreu antes de receber atendimento médico.

Segundo publicação do site Cenário MS, a criança brincava sobre uma cama ao lado dos pais, um casal de cerca de 19 anos, quando caiu e bateu a cabeça no chão. Após o acidente, o menino ficou desacordado, o que levou os familiares a buscarem ajuda imediata de um vizinho para tentar levá-lo a uma unidade de saúde.

Durante o trajeto, o estado de saúde da criança se agravou. Conforme as informações, o menino passou a apresentar sangramento pelo nariz e pela boca. Ao perceberem que ele já não apresentava sinais vitais, os familiares decidiram retornar à propriedade rural e acionaram a Polícia Militar por meio do telefone 190.

Equipes da perícia de Bataguassu e da funerária estiveram no assentamento para realizar os procedimentos necessários. O corpo foi encaminhado para exames que deverão apontar a causa da morte. A Polícia Civil registrou o caso e instaurou procedimento para esclarecer as circunstâncias do acidente doméstico, com apoio dos laudos periciais que irão auxiliar na reconstrução da dinâmica dos fatos.

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