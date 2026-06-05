Brasil bate República Dominicana e vence 2ª seguida na VNL Feminina

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino agora ganha um dia de folga e volta às quadras no sábado (6), às 11h, para enfrentar a Bulgária, mesma adversária da República Dominicana, nesta sexta-feira (5).

O destaque do jogo foi a ponteira Tainara, que, com 20 pontos, foi a maior pontuadora da partida, marcando a vitória seguida do Brasil. Na quarta-feira (3), as brasileiras estraram com vitória sobre a Holanda pelo mesmo placar de 3 sets a 1.

O jogo

A República Dominicana começou melhor e manteve uma vantagem no placar no primeiro set. Já no final, o Brasil virou o marcador. Entretanto, a diferença passou a ser mínima, com as equipes se revezando na liderança. As dominicanas chegaram ao primeiro set point e fecharam a parcial.

O segundo set foi completamente diferente do primeiro. O Brasil foi superior do início ao fim. A equipe construiu uma vantagem tranquila e não teve dificuldades. As adversárias também não conseguiram se impor e apresentar perigo para as brasileiras.

O terceiro e o quarto set seguiram o mesmo cenário do segundo. No terceiro, o Brasil abriu 14 pontos de vantagem, fazendo sua parcial mais dominante. No último set, o Brasil se manteve superior e fechou o jogo sem dificuldades.

Com CNN

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