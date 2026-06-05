Brasil bate República Dominicana e vence 2ª seguida na VNL Feminina

O Brasil venceu a República Dominicana por 3 sets a 1 (23/25, 25/18, 25/11 e 25/15), na noite desta quinta-feira (4), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF), pela segunda rodada da Liga das Nações Feminina de Vôlei.
O jogo
A República Dominicana começou melhor e manteve uma vantagem no placar no primeiro set. Já no final, o Brasil virou o marcador. Entretanto, a diferença passou a ser mínima, com as equipes se revezando na liderança. As dominicanas chegaram ao primeiro set point e fecharam a parcial.
O segundo set foi completamente diferente do primeiro. O Brasil foi superior do início ao fim. A equipe construiu uma vantagem tranquila e não teve dificuldades. As adversárias também não conseguiram se impor e apresentar perigo para as brasileiras.
O terceiro e o quarto set seguiram o mesmo cenário do segundo. No terceiro, o Brasil abriu 14 pontos de vantagem, fazendo sua parcial mais dominante. No último set, o Brasil se manteve superior e fechou o jogo sem dificuldades.
Com CNN
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