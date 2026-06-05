Brasil bate República Dominicana e vence 2ª seguida na VNL Feminina

Foto: Divulgação/Volleyball World
Foto: Divulgação/Volleyball World

O Brasil venceu a República Dominicana por 3 sets a 1 (23/25, 25/18, 25/11 e 25/15), na noite desta quinta-feira (4), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF), pela segunda rodada da Liga das Nações Feminina de Vôlei.

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