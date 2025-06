Suspeito de homicídio com 12 Tiros é preso em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, na manhã desta terça-feira (10), o suspeito de assassinar Antônio Ricardo Silva de Jesus Honório, de 20 anos, com 12 tiros. O crime aconteceu na madrugada de 12 de maio, em frente a uma residência na Rua da Flauta, no Bairro Tiradentes.

A prisão foi confirmada pelo delegado Rodolfo Daltro, que informou que o suspeito foi localizado em sua casa, no Jardim Samambaia, em Campo Grande. “Foi preso por tráfico de drogas e é suspeito de cometer o homicídio de Antônio Ricardo”, afirmou Daltro.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, e a motivação do crime ainda é desconhecida. Ele foi encaminhado à sede da DHPP, onde será interrogado pelo delegado. Como o mandado de prisão é temporário, o suspeito deverá ser levado a um presídio.

Antônio Ricardo foi alvejado enquanto estava em frente a um imóvel. Testemunhas não souberam fornecer detalhes sobre o assassino. Após ouvirem os disparos, dois vizinhos socorreram a vítima, levando-a à unidade de saúde do Tiradentes, mas Antônio Ricardo já chegou sem vida.

A vítima possuía um extenso histórico criminal, com mais de 25 passagens pela polícia, conforme registros do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A maioria das ocorrências era por roubo. No ano passado, Antônio Ricardo foi denunciado por abordar o motorista de um Honda City e roubar o veículo com comparsas. Eles chegaram a rodar pela cidade com a vítima no carro, abandonando-a em uma estrada na saída para Três Lagoas. Além de roubo, Antônio Ricardo também tinha passagens por tráfico de drogas, receptação, furto, dano e adulteração de sinal de veículo.

A DHPP continua as investigações para esclarecer o crime, enquanto o suspeito permanece sob custódia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais