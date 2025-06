Homem morre atropelado na BR-262 em Campo Grande

A BR-262, em Campo Grande, foi palco de duas mortes em menos de 24 horas. Na madrugada desta terça-feira (10), um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por um caminhão próximo ao Presídio Federal, no Jardim Los Angeles. A fatalidade aconteceu um dia depois de um acidente similar, que vitimou o motorista de uma Saveiro na mesma rodovia.

Conforme informações preliminares, o atropelamento ocorreu nas primeiras horas desta terça-feira, quando um andarilho sem documentos pessoais foi atingido por um caminhão que transportava carne. A vítima teve morte instantânea, não havendo chance de socorro no local e a área do acidente foi imediatamente isolada para os trabalhos da perícia.

A equipe plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol foi acionada para investigar o caso, mas até o momento, a dinâmica do acidente não foi divulgada. O corpo foi recolhido por uma funerária e encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para identificação.

Menos de 24 horas antes, na manhã de segunda-feira (9), outro acidente vitimou o motorista de uma Saveiro, que morreu no km 292 da rodovia, após colidir frontalmente com um caminhão, que estava carregado com alimentos e seguia sentido Ribas do Rio Pardo, também na BR-262. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre os veículos foi lateral, resultando no tombamento da picape.

A tenente do Corpo de Bombeiros, Nalva Souza Moraes, informou que a picape seguia no sentido contrário e teria invadido a pista do caminhão, por motivos que ainda estão sob investigação. O motorista da Saveiro ficou preso nas ferragens e morreu no local. Uma mulher que também estava no veículo foi socorrida com ferimentos leves.

A suspeita inicial é que o motorista da Saveiro, que estaria retornando de Itajá (GO) para Campo Grande após passar o fim de semana, tenha dormido ao volante. Os dois incidentes ressaltam a importância da atenção e prudência ao dirigir, especialmente em rodovias movimentadas como a BR-262.

