Suspeito de execução na Orla Ferroviária é preso em Campo Grande com arsenal e drogas

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu Guilherme Martins Lima, de 25 anos, sob suspeita de assassinar Wilver Sander de Souza, de 30 anos, na Orla Ferroviária, região central de Campo Grande, no início de abril. Segundo a polícia, o crime está relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas na área da Rua 14 de Julho, conhecida pela intensa movimentação de bares e comércio de entorpecentes.

Natural de Amambai, cidade da região de fronteira com o Paraguai, Guilherme teria vindo recentemente para a Capital com o objetivo de assumir o comando do tráfico na região. A recusa de Wilver em aceitar a imposição da nova liderança teria sido o estopim para o homicídio.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 5 de abril, e o corpo de Wilver foi encontrado com marcas de tiro no pescoço, completamente ensanguentado. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Guilherme, após a execução, se encontrou com uma mulher e uma criança e embarcou em um carro de aplicativo. A presença da dupla, segundo o próprio suspeito, teria sido uma estratégia para evitar chamar a atenção da polícia durante a fuga.

Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na casa do suspeito, no bairro Parque Novos Estados, os investigadores localizaram porções de maconha, pasta base e cocaína, além de balança de precisão e utensílios usados na preparação e venda das drogas.

O que mais chamou atenção foi o arsenal apreendido, contendo dois revólveres calibre .38, uma pistola 9mm, munições, um carregador de submetralhadora, além de luvas e máscaras — itens que reforçam a suspeita do envolvimento de Guilherme em outros crimes, como roubos a residências e ações conhecidas como “saidinha de banco”, quando criminosos abordam vítimas após saques em agências bancárias.

Em depoimento à polícia, Guilherme confessou o assassinato de Wilver, alegando que a vítima estava “atrapalhando os negócios”. Ele também admitiu ser integrante de uma facção criminosa atuante em Mato Grosso do Sul e disse ter adquirido as armas para se proteger de rivais.

Além do homicídio, Guilherme foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A polícia segue investigando se o suspeito tem participação em outras ações criminosas na Capital e região.

A DHPP afirma que novas diligências serão realizadas para identificar eventuais cúmplices ou ramificações do grupo criminoso.

