Jovem fica em estado grave após colidir com ônibus em um cruzamento de Três Lagoas

Na noite dessa quarta-feira (14), um jovem de 19 anos precisou ser socorrido às pressas em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito com um ônibus. O caso aconteceu em Três Lagoas, cidade a 327 quilômetros de Campo Grande. Durante um cruzamento, nas ruas Edígio Rhomé com Luiz Correia da Silveira, o ônibus teria desrespeitado a placa de “pare”.

Após a colisão, o motociclista foi arremessado ao solo devido ao impacto. A vítima, inconsciente, sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou de auxílio de estudantes de medicina que passavam pelo local. Com a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram necessários cerca de 40 minutos de reanimação até que o jovem apresentasse sinais vitais estáveis.

Ele foi entubado no local e transferido com urgência para o Hospital Auxiliadora, em estado grave. Já o motorista do ônibus permaneceu no local durante todo o atendimento e estava em estado de choque devido à situação.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para investigar o caso.