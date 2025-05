Infância em foco: Ribas do Rio Pardo participa da Semana Mundial do Brincar 2025

A Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria de Educação, participa da Semana Mundial do Brincar 2025, que acontecerá no dia 24 de maio.

Com o tema “Um movimento pelo respeito à essência da criança e ao tempo da infância”, a edição deste ano convida a sociedade a reencantar o olhar sobre a infância. O foco está na promoção do brincar livre, no respeito aos ritmos das crianças e na criação de ambientes acolhedores, fundamentais para um desenvolvimento pleno e saudável.

Em Ribas do Rio Pardo, a programação inclui atividades especiais para crianças e estudantes no dia 24 de maio (sábado):

Educação Infantil: brincadeiras e dinâmicas no Ginásio de Esportes, das 8h às 10h.

Ensino Fundamental I e II: atividades recreativas no Estádio Municipal, também das 8h às 10h.

Para o prefeito Roberson Moureira, a participação do município na Semana do Brincar reforça o compromisso com uma infância mais feliz e respeitada. “Cuidar das nossas crianças é investir no futuro. A Semana do Brincar é um momento de olhar com carinho para o que realmente importa: garantir que nossas crianças tenham tempo e espaço para brincar, sonhar e crescer de forma saudável”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Educação, José Renato, também reforçou a importância do brincar como parte essencial da formação das crianças. “Brincar é uma das formas mais puras de aprender. Quando a criança brinca, ela desenvolve a criatividade, aprende a conviver, a resolver conflitos e a construir o próprio conhecimento. Valorizar o brincar é reconhecer a infância em sua plenitude e garantir uma educação mais humana e significativa”, afirmou o secretário.

A Semana Mundial do Brincar é mais do que um evento, é um convite à reflexão sobre a importância de garantir tempo, espaço e liberdade para que as crianças possam brincar. Ao brincar, elas exploram, aprendem, criam vínculos e se expressam, fortalecendo habilidades cognitivas, emocionais e sociais.

A Prefeitura convida toda a comunidade escolar e familiares a se engajarem nesse movimento e a fazerem do brincar uma prática presente e constante na vida das crianças de Ribas do Rio Pardo.

