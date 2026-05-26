Suspeito de envolvimento em um homicídio é preso em Coronel Sapucaia

Na manhã desta terça-feira (26), um jovem, de 28 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso por envolvimento em um homicídio. O caso aconteceu em Coronel Sapucaia, cidade distante 396 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, outra vítimas também ficaram feridas por disparos de arma de fogo.

Segundo informações, logo após o crime, foi iniciado diligências investigativas intensas, com a coleta de depoimentos e identificação dos possíveis envolvidos.

No decorrer da investigação, surgiram indícios de uma possível participação do suspeito nos fatos, diante disso foi decretado pelo Poder Judiciário, medidas cautelares, incluindo mandado de prisão e mandado de busca e apreensão.

Apurou-se ainda que, após os fatos, o investigado deixou a cidade de Coronel Sapucaia, em aparente tentativa de fuga. Posteriormente, a Polícia Civil recebeu informações de que o investigado estaria escondido no município de Iguatemi.

O preso será submetido aos procedimentos legais de praxe e permanecerá à disposição da Justiça.

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