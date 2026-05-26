Após 1 ano do crime, homem acusado de matar esposa e filha passará por Júri amanhã (27)

Hoje, 26 de maio, completa 1 ano do crime que chocou Campo Grande. O julgamento de João Augusto Borges de Almeida, de 22 anos, acusado de matar a companheira Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha do casal, Sophie Eugênia Borges de Medeiros, de apenas 10 meses, está marcado para acontecer amanhã (27), em Campo Grande, sob reforço no esquema de segurança.

O júri popular será presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. Segundo informações divulgadas, o magistrado deve solicitar reforço na segurança durante a sessão devido à grande repercussão do caso e à revolta da população, provocada pelo crime.

João Augusto vai responder por feminicídio qualificado pela morte da companheira e homicídio qualificado pela morte da própria filha.

Relembre o caso: mãe e filha foram encontradas carbonizadas De acordo com a investigação, João Augusto e Vanessa mantinham um relacionamento há cerca de dois anos e tinham uma filha em comum, a Sophie.

Conforme a denúncia, no dia do crime, ocorrido em 26 de maio de 2025, o casal teria iniciado uma discussão enquanto a bebê estava na cama do quarto junto aos pais.

Em determinado momento, conforme consta nos autos, o acusado teria asfixiado Vanessa e, em seguida, também estrangulado a criança.

Após as mortes, segundo a apuração, João deixou os corpos no imóvel e foi trabalhar normalmente. No fim do dia, teria colocado os corpos das vítimas no porta-malas do veículo, comprado gasolina e ido até a região afastada no Indubrasil. No local, ainda conforme a investigação, ele teria retirado os corpos do carro e ateado fogo nas vítimas antes de fugir. Mãe e filha foram encontradas totalmente carbonizadas.

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a linha investigativa, o acusado teria cometido os crimes por não desejar continuar com as responsabilidades paternas e também por sentimento de ódio e vingança contra Vanessa, diante dos conflitos vividos no relacionamento.

Confissão

João Augusto confessou ter matado Vanessa nas duas vezes em que foi ouvido, tanto na delegacia quanto em juízo. Em relação à filha, o acusado alegou que não queria matar a bebê, mas afirmou que “perdeu o controle” e acabou estrangulando Sophie. Frieza impressionou policiais da investigação

A postura do acusado durante os depoimentos chamou atenção até mesmo dos investigadores que atuaram no caso.

Na época, o delegado Rodolfo Daltro afirmou que João Augusto teria confessado os crimes sem demonstrar remorso, demonstrando preocupação apenas em saber se seria preso. Ainda de acordo com o relatado ao delegado, o acusado contou que asfixiou as vítimas, levou os corpos até a região do Indubrasil e ateou fogo nos cadáveres.

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