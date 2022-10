Caso de violência doméstica acaba em morte do agressor, em Selvíria

Homem acabou morto após ser denunciado por caso de violência doméstica e tentar esfaquear policial militar, na tarde desta última quinta-feira (20), em Selvíria, município localizado a 414 km de Campo Grande.

O agressor, conhecido como “Paraná” foi indiciado por tentar matar a esposa. No local, por volta das 15h, os policiais encontraram a mulher, que confirmou o fato. A vítima contou que ambos utilizavam entorpecentes no início da manhã, quando se desentenderam várias vezes.

Quando o homem tentou esfaqueá-la, a mulher correu para a casa da vizinha com a irmã e comunicaram a PM (Polícia Militar).

A PM então entrou na casa e encontrou o homem com uma faca de inox na mão. Os agentes policiais pediram para que ele soltasse, mas ele tentou atacar um dos policiais, que em contrapartida, disparou duas vezes no homem para se defender.

De acordo com as informações do site Rádio Caçula, “Paraná” foi ferido, levado ao Hospital de Selvíria, mas não resistiu aos ferimentos.

Na casa onde ocorreu o fato, a PM encontrou pó branco em cima de uma mesa, que foi identificada como cocaína.

O caso foi registrado na DP de Selvíria e a Polícia Civil tomará as providências necessárias.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

Com informações do site Rádio Caçula

Leia também: