Suspeito de enterrar ex-mulher em quintal de residência é preso no Paraguai

O principal suspeito de matar Felipa Moreno Ojeda, de 33 anos, encontrada enterrada nos fundos de uma residência em Ponta Porã, foi preso em flagrante na tarde de ontem (8) durante um bloqueio policial no Distrito de San Alberto, no Departamento de Alto Paraná, no Paraguai. De acordo com a polícia, Emiliano Edulfo Lopes Fernandes é ex-marido da vítima, usava documentos falsos no momento do flagrante.

Conforme divulgado pelos veículos da imprensa paraguaia, o ex-companheiro de Felipa estava a meses foragido. Na época do sumiço da vítima, Emiliano chegou a ser ouvido e liberado pela polícia. Após isto, o suspeito nunca mais foi visto e nesses meses teve a sua prisão decretada pela Justiça de Ponta Porã.

O flagrante aconteceu na tarde de ontem (8), quando Emiliano foi parado em uma barreira policial e teve seus documentos chegados em um sistema da Polícia Nacional. Após visualização, foi constatado que o foragido usava documentos falsos e após cruzamento de informações entre a Polícia Civil Brasileira e a Polícia Nacional, constataram um mandado de prisão em aberto pelo feminicídio de Felipa Moreno Ojeda.

Emiliano foi encaminhado a delegacia do Distrito de San Alberto, onde segundo o Secretário Municipal de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira, a polícia Civil está tomando todas as providências legais necessárias para que o suspeito do feminicídio seja extraditado o mais rápido possível para Ponta Porã, onde pagará pelos seus crimes pela justiça brasileira.

O crime

Sumida a 4 meses, o corpo de Felipa Moreno Ojeda, de 33 anos, foi encontrada enterrada nos fundos de uma residência no Jardim Primor, em Ponta Porã. A vítima foi encontrada pelos agentes da Guarda Civil Municipal de Fronteira (GCFron), que chegaram até o local do crime após uma denúncia anônima. O caso foi enviado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde seguia em investigação na localização do suspeito.

