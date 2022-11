Após eleições, combustíveis têm novo aumento de preço na Capital

Litro da gasolina é encontrado a R$ 4,84

Passadas as eleições, o preço médio do litro da gasolina voltou a aumentar em Mato Grosso do Sul. Conforme pesquisa feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), no Estado, o aumento foi de R$ 0,12 ou 2,58%, do dia 25 de setembro a 5 de novembro. O preço saiu de R$ 4,66 para R$ 4,78.

Em Campo Grande, o reajuste foi de 1,50%, saindo de R$ 4,66 para R$ 4,73, no mesmo período. O etanol saiu de R$ 3,36 para R$ 3,56 (5,94%).

Conforme explica o diretor do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, além do aumento do etanol, o preço do barril também tem tido reajuste, o que influencia no preço final.

“O preço do etanol devido à entressafra subiu muito nos últimos dias e por fazer parte da composição em 27% da gasolina, que reflete no preço final. Além disso, o barril de petróleo também tem aumentado no mercado internacional e é o que acaba influenciando no Brasil”, afirma Lazarotto.

Segundo dados do Cepa/ Esalq (Departamento de Economia, Administração e Sociologia/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), do dia 7 de outubro a 4 de novembro, o litro do etanol subiu 8,24%, passando de R$ 2,67 para R$ 2,89.

Pesquisa

A reportagem do jornal O Estado percorreu, ontem (8), nove postos de combustíveis na Capital e conversou com o gerente de pista – que preferiu não se identificar – do posto da Avenida Costa e Silva com a Avenida Salgado Filho. De acordo com ele, o aumento do combustível não está influenciando nas vendas.

“Por conta das manifestações que estão ocorrendo desde o dia 30 de outubro, a população está com medo que acabe os combustíveis. Então, os clientes passam e já garantem o abastecimento. A procura dos clientes pelo combustível não caiu por conta do preço elevado”, relata o gerente.

No local, o preço da gasolina está sendo vendido a R$ 4,76, etanol por R$ 3,73 e o diesel a R$ 6,65. Já em outro posto da mesma avenida com o cruzamento da Rua São Cosme e Damião, o preço da gasolina é encontrado a R$ 4,75, etanol é vendido por R$ 3,59 e o diesel por R$ 6,49.

Em outros postos da Avenida Costa e Silva, os preços dos combustíveis variam entre R$ 4,76 e R$ 4,79. O etanol pode ser encontrado também pelo valor de R$ 3,73 e chega até R$ 3,81 no posto do cruzamento com a Rua Aristóteles. E, o diesel tem variação de R$ 6,51 até R$ 6,78.

Já na região central, no posto de combustíveis da Rua João Pedro de Souza com a Rui Barbosa, a gasolina é encontrada a R$ 4,79, etanol por R$ 3,69 e o diesel é vendido por R$ 6,75. Em um posto da Avenida Afonso Pena, a gasolina é vendida a R$ 4,79, o etanol por R$ 3,78 e o diesel por R$ 6,49.

Nos altos da Afonso Pena, o valor da gasolina marca R$ 4,84, etanol R$ 3,73 e o diesel por 6,79. Na Avenida dos Poetas, os preços estão a R$ 4,79, R$ 3,69 e R$ 6,49, respectivamente.

Fiscalização

Entre os dias 24 de outubro e 3 de novembro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em 15 unidades da Federação, em todas as regiões do país.

Em Mato Grosso do Sul, 11 postos de combustíveis, seis produtores de etanol e uma revenda de combustível de aviação foram os estabelecimentos visitados pelos fiscais da ANP nos municípios de Angélica, Caarapó, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Maracaju, Ponta Porã e Rio Brilhante.

Postos de combustíveis de Dourados e de Maracaju foram autuados por defeito no termodensímetro – equipamento acoplado às bombas de etanol para verificar a qualidade.

Além disso, um posto revendedor de Caarapó foi autuado e teve dois bicos de óleo diesel B S-500 interditados por irregularidades no volume entregue ao consumidor.

Já os três produtores de etanol, situados em Caarapó, Rio Brilhante e Ponta Porã, foram autuados por coletar amostras- -testemunha em frascos que não apresentavam os padrões estabelecidos pela legislação. O produtor de etanol situado em Rio Brilhante foi autuado também por não informar o número do certificado de análise da qualidade na nota fiscal.

Histórico

A sequência de quedas nas distribuidoras começou no dia 20 de julho, quando o preço médio de venda da gasolina saiu de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro, queda de 4,93%.

No dia 29 de julho, saiu de R$ 3,86 para R$ 3,71 (-3,88%). Em 16 de agosto, o custo médio reajustou -4,85%, passando de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro.

No dia 2 de setembro, a queda foi de 7,08%, de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de MS.

