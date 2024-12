Suspeito de duplo homicídio é preso em Corumbá; polícia busca por outro suspeito que segue foragido

Policiais do Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) prenderam na tarde de ontem (29) Marcial Zequeto, de 51 anos, um dos suspeitos de matar a tiros Estefferson Galvão Soares, 40, e Javier Cerruto Soares, 29, na véspera de Natal em Corumbá, município localizado a 428 km de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, Marcial foi abordado pela polícia no veículo usado no crime, enquanto estava no estacionamento de uma farmácia na região da Avenida Mato Grosso. Ele estava sozinho no momento da abordagem. O filho de Marcial, Samuel Soares Zequeto, de 24 anos, também suspeito de envolvimento no caso, segue foragido.

Após a prisão, Marcial foi levado para a sede da delegacia, onde prestará depoimento e terá os trâmites do cumprimento da prisão em flagrante realizados. A investigação sobre o caso continua, com esforços concentrados na localização do outro suspeito.

O crime chocou a população da cidade, e a polícia segue apurando os detalhes para esclarecer as circunstâncias e a motivação do duplo homicídio.

