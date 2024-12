Homem é baleado por ex-namorado de sua companheira no Jardim Noroeste

Na madrugada desta segunda-feira (30), um jovem de 27 anos foi baleado pelo ex-namorado de sua atual namorada, enquanto estava na residência do casal, no Jardim Noroeste, região leste de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada após a vítima dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes com ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo.

Os policiais se dirigiram até a unidade de saúde, onde encontraram a vítima sendo atendida. O rapaz relatou que estava na casa de sua namorada, com quem mantém um relacionamento recente, e, durante sua estadia, percebeu a presença de outro homem.

O autor, armado, atirou contra a vítima, que para se proteger, correu para uma região de mata próxima. A namorada chegou ao local, socorreu a vítima e o levou até a unidade de saúde da região. A mulher contou aos policiais que o ex-namorado não concorda com a separação, e ao saber do novo companheiro, foi até o local para mata-lo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio.

