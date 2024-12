UEMS abre 708 vagas em 38 cursos de graduação sem vestibular; inscrições vão até 15 de janeiro

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para a seleção de 708 vagas em 38 cursos de graduação, que será realizada com base no histórico escolar dos candidatos, dispensando o tradicional vestibular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de janeiro de 2025, por meio do portal da instituição.

Podem participar da seleção estudantes que tenham concluído o ensino médio ou curso equivalente. As vagas são destinadas tanto para ampla concorrência quanto para cotistas, com a reserva de 20% para candidatos negros (pretos e pardos), 10% para indígenas, 10% para residentes em Mato Grosso do Sul por mais de 10 anos, e 5% para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento.

A classificação dos candidatos será feita com base na maior nota obtida em Língua Portuguesa ou em área equivalente, registrada no histórico escolar ou por meio de certificação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). Em caso de empate, será utilizado o critério de maior idade. O resultado final será divulgado em 28 de janeiro de 2025.

Entre os cursos oferecidos estão Engenharia Florestal, Geografia, Letras, Pedagogia, Teatro, Turismo, entre outros.