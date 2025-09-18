Suspeito de dupla tentativa de homicídio em serralheria é preso em Três Lagoas

No final da tarde desta quarta-feira (17), investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) prenderam um jovem, de 19 anos, suspeito de tentar matar duas pessoas com uma faca. O caso aconteceu e Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

O crime ocorreu no final do mês de julho, quando o suspeito, após tentar furtar a bicicleta do funcionário de uma serralheria e ser impedido por ele, fugiu prometendo retornar para matá-lo. Minutos depois ele voltou ao local com uma faca nas mãos, e desferiu vários golpes, atingindo a vítima na região da cabeça. Insatisfeito, tentou agredir o dono do estabelecimento.

Após os fatos, as equipes da SIG e do NRI iniciaram as investigações, e conseguiram identificar o suspeito, que já não estava mais em Três Lagoas. A arma do crime foi localizada e apreendida.

Na tarde desta quarta-feira (17) o autor foi localizado e preso por uma das equipes de investigação da SIG, no bairro Paranapungá.

O suspeito foi conduzido até a sede da SIG, onde confessou o crime. Ele poderá ser processado pela prática dos crimes de tentativa de furto e dupla tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil.

