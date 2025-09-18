‘Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência’ acontece nesta sexta-feira no Bioparque

No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado em 21 de setembro, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), em parceria com a SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) e o Bioparque Pantanal, promovem a segunda edição do “Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência”. O evento acontece na sexta-feira (19/09), das 9h às 15h, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Com ofertas de mais de 200 vagas de emprego exclusivas para PcDs (pessoas com deficiência), equipes de RH de empresas de diversos setores estarão presentes na iniciativa, que visa ampliar a conscientização das empresas sobre direitos e potencialidades dos trabalhadores com deficiência e fortalecer a rede de apoio à empregabilidade desse grupo.

Realizado em todo o país, o “Dia D” atende as políticas públicas voltadas para pessoas com deficiências, do Ministério do Trabalho, e conscientiza as empresas sobre a Lei n° 8.213, que estabelece cotas para contratação de deficientes nas empresas que possuam mais de 100 funcionários. Ainda de acordo com a lei, empresas com até 200 funcionários devem destinar 2% das vagas para PcD, 3% quando tiverem de 201 a 500 funcionários, 4% de 501 a 1000 funcionários e 5% de 1001 funcionários em diante.

A ação ocorre anualmente para conectar pessoas com deficiência e reabilitados do INSS a oportunidades de trabalho, promovendo a inclusão no mercado. A data, oficializada somente em 14 de julho de 2005, através da Lei Federal n° 11.133, é fruto da ação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O dia foi escolhido pela proximidade com a primavera e o dia da árvore, numa representação do nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições.

“É uma grande satisfação falar de inclusão e empregabilidade. A Funtrab tem o papel de captar as vagas junto às empresas que chegam até nós e, embora exista a lei de cotas, o nosso trabalho vai além. Temos buscado sensibilizar os empregadores de que a inclusão não deve ser vista apenas como obrigação legal, mas como um valor humano e social indispensável. O nosso compromisso é garantir que as oportunidades cheguem de fato às pessoas com deficiência, reconhecendo suas capacidades e talentos”, disse a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi.

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), atua na gestão das políticas públicas de trabalho, emprego e renda em Mato Grosso do Sul, para integrar ações de atendimento a trabalhadores e empregadores em prol da inclusão social pelo trabalho.

O Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo, reforça seu compromisso com a inclusão por meio do programa “Bioparque para Todos – Iguais na Diferença”. O empreendimento oferece infraestrutura acessível, com elevadores, intérpretes de Libras, tecnologias assistivas, espaço tátil, materiais em braile e outras adaptações para garantir uma visita e, neste caso, uma participação plena no Dia D.

Serviço

Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência;

Data: 19/09/2024 (sexta-feira);

Local: Bioparque Pantanal (Av. Afonso Pena, 6.001 – Chácara Cachoeira);

Horário: 9h às 15h;

*Observação: Trazer RG, CPF e laudo médico atualizado.

