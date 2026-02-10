Suspeito de crime de ódio contra a comunidade LGBTQIA+ é alvo da Operação Recalque

O homem é invesatigado pela PF por veicular, na internet, postagens que disseminam discurso de ódio contra a população

Nesta terça-feira (10), a PF (Polícia Federal) deflagrou a Operação Recalque, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de racismo e de associação criminosa pela internet.

Na ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um investigado. Vários celulares foram apreendidos e serão analisados.

A investigação coemlou quando policiais federais detectaram a circulação recente de grande quantidade de postagens com discurso de ódio contra minorias LGBTQIA+ feitas pelo investigado em plataformas da internet. O suspeito teria mais de 50 mil seguidores nas redes, e suas postagens teriam alcançado 3 milhões de acessos.

o perfil do investigado foi bloqueado, após a instalação do inquérito, mas ele criou outra conta e continuou a realizar publicações odiosas contra pessoas LGBTQIA+ nas redes sociais. Segundo a polícia, ele liderava uma rede de atos preconceituosos contra a comunidade LGBTQIA+.

No ano de 2019, a homofobia e a transfobia passaram a ser consideradas condutas equiparadas ao crime de racismo no Brasil, inclusive sendo inafiançáveis e imprescritíveis.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.