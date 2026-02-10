Adolescente de 16 anos é apreendido com 318 quilos de maconha em rodovia de Ponta Porã

Droga estava distribuída no interior de um carro; menor disse que receberia R$2 mil para levar veículo até Campo Grande

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde de segunda-feira (9) após ser flagrado transportando 318 quilos de maconha na rodovia MS-164, em Ponta Porã, município localizado na região de fronteira com o Paraguai.

O jovem conduzia um Fiat Uno branco, que chamou a atenção de policiais durante patrulhamento devido à alta velocidade e à realização de ultrapassagens em locais proibidos. Após a abordagem, os agentes fizeram a vistoria no veículo.

No interior do carro, foram encontrados 288 tabletes de maconha, distribuídos entre o porta-malas, o banco traseiro e o assoalho. Questionado sobre a origem da droga, o adolescente relatou que foi contratado em Campo Grande para buscar o veículo já carregado no Paraguai e retornar à capital sul-mato-grossense.

Segundo o relato, pelo transporte da droga ele receberia R$ 2 mil. O entorpecente apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 655 mil.

A ocorrência foi registrada por policiais militares do Dof (Departamento de Operações de Fronteira), e o adolescente, junto com a droga e o veículo, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde o caso foi apresentado para as providências legais cabíveis.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram