Curso gratuito de Libras abre 500 vagas em Mato Grosso do Sul com aulas a distância

Formação de 80 horas começa com inscrições a partir desta terça-feira (10) e será conduzida por professores surdos

Estão abertas, a partir desta terça-feira (10), as inscrições para o Curso de Libras – nível I, ofertado pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS). A formação é gratuita, realizada na modalidade educação a distância, com carga horária de 80 horas, e está disponível para participantes de todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

As inscrições seguem até o dia 12 de fevereiro e devem ser feitas por meio de formulário online disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação. O curso será desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Saber, com aulas e atividades assíncronas, o que permite ao estudante acessar os conteúdos e realizar as atividades no próprio ritmo.

A formação será conduzida por professores surdos e inclui conteúdos teóricos e práticos da Língua Brasileira de Sinais, com estudo de fundamentos da Libras, ampliação de vocabulário e uso dos sinais em contextos sociais e educacionais, além de atividades práticas em vídeo.

Ao todo, estão sendo ofertadas 500 vagas, distribuídas conforme critérios de prioridade. Têm preferência professores da Rede Estadual de Ensino, especialmente os que atuam na Educação Especial, seguidos por docentes de outras redes, acadêmicos de cursos de licenciatura, familiares de estudantes surdos, profissionais da área da saúde e integrantes da comunidade em geral.

Podem participar pessoas com idade mínima de 15 anos, que tenham acesso à internet e possuam conta de e-mail Gmail ou institucional Edutec, necessária para o envio das atividades práticas ao longo do curso.

A permanência na formação está condicionada ao acesso inicial à plataforma. Cursistas que não entrarem no ambiente virtual ou não iniciarem as atividades nos primeiros 15 dias poderão perder a vaga, que será destinada a candidatos da lista de espera. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (67) 3314-1275, junto ao CAS.

