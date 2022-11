Suspeito de causar morte de esposa é detido em UPA da Capital

Um homem, de 52 anos, foi detido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário, em Campo Grande, sob suspeita de ter causado acidente que resultou na morte da esposa. A voz de prisão foi dada por volta das 22h, da última segunda-feira (07).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os agentes do Batalhão de Choque receberam informações da polícia de Mato Grosso, que indicavam a fuga do homem para Campo Grande. A partir de investigação prévia, o homem foi encontrado na UPA do Universitário.

As informações são de que o homem foi realizar uma consulta, devido ao histórico de pressão alta. Ele foi questionado sobre a ocorrência, mas informou uma história controversa, de que estava no Paraná, a trabalho, e não na cidade de Rondonópolis, quando a esposa morreu. Segundo ele, só teve conhecimento da morte da esposa por intermédio de uma amiga em comum.

No estacionamento da unidade de saúde, a Polícia Civil localizou a caminhonete Amarok do suspeito. Foram encontradas na carroceria um revólver e onze munições intactas. O homem segue internado na UPA do Universitário, sob escolta policial.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e segue em investigação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: