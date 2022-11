Santuário abençoa canetas de candidatos do Enem

Milhares de pessoas em Mato Grosso do Sul participarão do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, que começa no dia 13 de novembro. Diante disso, na próxima quinta-feira (10), o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizará uma bênção especial aos candidatos durante as Missas do Santíssimo, que serão celebradas em três horários: 9h, 15h e 19h.

Os candidatos que participarem da celebração poderão levar as canetas que serão utilizadas durante o teste para que sejam abençoadas no fim de cada celebração. “Esse é um momento importante na vida dessas pessoas que farão o Enem. Vamos abençoar as canetas para que possam ter tranquilidade e serenidade ao realizar o teste”, comenta o reitor do Santuário, Pe. Reginaldo Padilha.

Os participantes do Enem buscam através das notas obtidas ingressar no ensino superior participando dos processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada – SISU, que contempla os selecionados com vagas em cursos em instituições públicas de ensino superior e do ProUni – Programa Universidade para Todos, que seleciona participantes do Enem para bolsas de estudos parciais ou integrais em cursos de graduação em instituições privadas de ensino.

