Servidor do Detran é preso em operação que investiga emissão de documentos falsos

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (08), a operação “Resfriamento”, que cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão nas cidades de Juti e Dourados. A investigação foi iniciada pela Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul), com apoio da Corregedoria de Trânsito do Detran, Delegacia Regional de Fátima do Sul e Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).

A investigação apurou um esquema de emissão de documentos veiculares irregulares, efetivadas na agência do Detran da cidade de Juti. De acordo com as informações da polícia, os veículos irregulares, mesmo de outros estados, seriam regularizados, mediante inserção de documentos falsos e pagamento de propina a servidores, sem nunca terem passado por vistorias de segurança ou ingressado no estado.

Foram regularizadas duas carretas com quatro eixos, sem a devida apresentação do Certificado de Segurança Veicular (CSV), quando também era terminantemente proibida a circulação de veículos de quatro eixos. Além das irregularidades da composição do veículo e da ausência da apresentação de documentos de segurança obrigatório, foi verificado que os proprietários dos veículos residem fora do estado e que foi utilizado endereço falso para a efetivação da fraude.

Mesmo com um endereço evidentemente fraudulento, da cidade de Dourados e inúmeras outras irregularidades, foi feita a emissão dos documentos dos veículos. O processo foi efetivado na agência do Detran de Juti e intermediado por um despachante, que tem escritório na cidade de Dourados.

Ainda durante as investigações, foi descoberto uma organização criminosa voltada para o “esquentamento” de veículos, envolvendo o gerente da agência e pessoas a ele relacionadas. No total, os integrantes da organização teriam movimentado mais de R$ 17 milhões, em menos de dois anos.

Após a investigação foi representada a prisão temporária de um servidor do Detran de Juti, que teria sido responsável pela liberação irregular dos veículos, e do despachante que intermediou o processo. Também foram representadas por buscas domiciliares em residências de outras pessoas cujo vínculo com a organização encontra-se em apuração.

Os pedidos foram deferidos por decisão judicial e cumpridos pela Polícia Civil na manhã de hoje. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão.

Diversos veículos foram apreendidos, dentre eles, carros de alto valor, motocicletas, e também documentos e valores em espécie, que ainda estão sendo contabilizados pelas equipes que participam da operação.

