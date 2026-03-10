Suspeito de cárcere privado e agressões contra mulher é preso em Campo Grande

Investigação aponta que vítima teria sido mantida sob ameaça e violência dentro de casa; suspeito foi localizado no Jardim Centro-Oeste

Nesta terça-feira (10), um homem identificado foi preso no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, após ser investigado por um caso grave de violência doméstica. A ação foi realizada por equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O caso veio à tona após a apuração de um episódio ocorrido no dia 7 de março, quando a vítima teria sido submetida a uma sequência de agressões e ameaças dentro da própria residência. Entre as situações relatadas estão ofensas, lesões físicas e restrição de liberdade.

Com a ordem judicial de prisão, os investigadores iniciaram diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado no momento em que retornava para casa, no bairro Jardim Centro-Oeste.

Após a captura, o homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação.

