Bolsonaro pede ao STF autorização para receber assessor do governo dos EUA na prisão

Defesa solicitou visita de Darren Beattie, ligado ao Departamento de Estado e aliado de Donald Trump, durante agenda oficial no Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta terça-feira (10) ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber a visita de Darren Beattie na unidade onde cumpre pena, em Brasília.

No pedido encaminhado ao Supremo, a defesa do ex-presidente solicitou que o encontro ocorra na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17). As datas coincidem com a agenda oficial de Beattie no Brasil.

Aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Beattie atua no Departamento de Estado dos Estados Unidos e é responsável por assuntos relacionados ao Brasil. Os advogados também pediram autorização para que um tradutor acompanhe a visita.

A decisão sobre o pedido caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal que investigou a trama golpista e atualmente cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

A unidade é conhecida como Papudinha e recebe presos considerados especiais, como policiais, advogados e magistrados.

