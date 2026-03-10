Campo Grande recebe Torneio Centro-Oeste de Natação a partir de quinta-feira

Competição reúne mais de 480 atletas de seis estados e serve como classificatória para campeonatos nacionais

Campo Grande sediará, entre os dias 12 e 15 de março, o Torneio Centro-Oeste de Natação Infantil a Sênior. As provas serão realizadas no Rádio Clube de Campo Grande e a organização é da FEDAMS (Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul).

A competição é voltada para atletas a partir de 13 anos e deve reunir mais de 480 nadadores, número apontado pela federação como recorde de participação. Ao todo, 32 clubes estarão representados, com delegações de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro.

Os competidores estarão distribuídos em diferentes categorias, do infantil ao sênior. Além da disputa por medalhas e melhores marcas pessoais, o torneio também é uma oportunidade para obtenção de índices técnicos que garantem vaga nos Campeonatos Brasileiros de Categoria.

As provas acontecem em dois períodos: pela manhã, a partir das 8h30, e à tarde, às 16h. O Rádio Clube de Campo Grande está localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 1924, na região central da Capital.

