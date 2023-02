Suspeito de atropelar e matar ciclista de 19 anos se apresenta a polícia

O motorista de 23 anos, suspeito de atropelar e matar Geovane Morales da Silva, de 19 anos, se apresentou à polícia na segunda-feira (6), em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 19h, no último sábado (4).

De acordo com informações do portal Dourados News, Geovane era morador da região da sitioca Alvorada e seguia de bicicleta, quando foi atropelado por um veículo Gol. O condutor, que dirigia em alta velocidade, teria fugido do local e não prestou socorro à vítima.

A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi encaminhado para o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 2h20 da madrugada de domingo (5).

Após o acidente, o motorista escondeu o veículo na casa da mãe, em outro bairro do município e se escondeu na casa da namorada, no residencial Dioclécio Artuzi, onde foi preso. Ele se apresentou com um advogado e por não ter sido preso em flagrante, só será ouvido em depoimento, indiciado pelos crimes de homicídio culposo (quando não há intenção de matar), na direção de veículo automotor e omissão de socorro e em seguida liberado para responder o inquérito em liberdade.

Durante depoimento, o suspeito disse que não lembra a velocidade da qual conduzia o veículo e argumenta que não havia ingerido bebida alcoólica. Questionado sobre fugir do local do acidente, o suspeito disse ter parado o carro mas não continuou no local por medo de retaliações. O caso segue sendo investigado.

