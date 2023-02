Arroba do boi: confira a cotação dos commodities de MS

A cotação da arroba do boi gordo registrou alta de 2,34% nesta terça-feira (07), negociada a R$ 293,10 em São Paulo. Em Mato Grosso do Sul o produto é comercializado a R$ 249,00 nos principais municípios do Estado.

O quilo do frango congelado caiu 0,15%, comercializado a R$ 6,55, já o frango resfriado também caiu 0,15% vendido a R$ 6,60. No mercado financeiro a carcaça suína subiu 2,69%, negociada a R$ 10,29.

Confira a cotação dos principais produtos produzidos no Estado:

Campo Grande

Arroba do Boi kg: R$249,00

Vaca Gorda kg: R$ 224,50

Trigo em grão nacional 60 kg: R$ 88,00

Soja em grão Sc 60 kg: R$ 156,00

Milho Seco Sc 60 kg: R$ 72,00

Dourados

Boi gordo 15 kg: R$ 249,00

Vaca gorda kg: R$ 231,50

Soja em Grão Sc 60 kg: R$ 154,00

Milho seco Sc 60 kg: R$ 72,00

Três Lagoas

Boi gordo kg: R$ 249,00

Vaca gorda kg: R$ 234,50