Com R$ 2 milhões em investimentos, reforma da UPA Vila Almeida é iniciada

Uma das principais unidades de saúde de Campo Grande, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Alessandro Martins de Souza Silva, do Vila Almeida, passará por reformas estruturais. Com investimentos de aproximadamente R$ 2,1 milhões, a previsão é que a obras seja concluída até o fim do ano.

O início das obras foi oficializado nesta terça-feira (07), pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), e foi viabilizadas por recursos provenientes do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que as reformas têm a finalidade de resolver problemas estruturais crônicos e melhorar as condições de trabalho para os servidores e o acolhimento ao paciente.

“É o nosso compromisso de cuidar das pessoas e oferecer uma boa estrutura de saúde em toda a Campo Grande”, enfatizou.

Conforme o projeto, estão previstas a revisão total da cobertura, revisão elétrica e hidrossanitária, troca de portas, readequação de layout interno da unidade com criação de novos ambientes, atualização no atendimento às normas de acessibilidade vigente e itens de segurança (extintores e sinalização de emergência).

Diariamente a unidade atende uma média de 250 a 300 pacientes, coordenador de Urgência da Sesau, Leonardo Reis, explica que o fluxo da unidade foi reorganizado a fim de garantir que não haverá fechamento ou interrupção dos atendimentos durante o período de obras.

“Desta forma, não há, portanto, prejuízos na assistência prestada à população”, destaca.

A primeira etapa de obras contemplará todos os consultórios, cobertura e farmácia, que ficará temporariamente fechada. Durante as obras, a orientação é para que os pacientes procurem as unidades de saúde próximas para fazer a retirada de medicação.

Além da UPA Vila Almeida, a expectativa é reformas outras cinco UPAs (Coronel Antonino, Universitário, Leblon , Santa Mônica e Moreninhas), conforme a Sesau, há previsão ainda de reforma e revitalização de 20 unidades de Saúde, incluindo os quatro CRSs (Centros Regionais de Saúde) – Tiradentes, Coophavilla, Nova Bahia e Aero Rancho e o CEM (Centro de Especialidades Médicas).

